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12:04 (мск), источник: Sport24

Руни возвращается в Англию. Еще и играющим тренером

Вот это поворот.

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Уэйн Руни отлично встречает футбольную старость в США. 33-летний англичанин играет в МЛС почти так же ярко, как Златан. А это надо уметь. В составе «Ди-Си Юнайтед» Руни коллекционирует голы, забивает со своей половины и участвуют в увлекательных челленджах. Короче, Уэйн — суперстар в МЛС.

А не просто зарабатаывает на пенсию.

Посмотрите, как Руни забивает на заказ слета. Прямо как в симуляторе FIFA.

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Всего в 23 матчах сезона у Руни 11 голов и 6 передач. Очень достойно. Понятно, что Уэйн — селебрити, его обожают и болельщики «Ди-Си», и других команд. Вроде все замечательно, но…

Англичанина тянет на родину. Руни уже прилетел в Англию. Сегодня, по информации BBC, он подпишет контракт с клубом Чемпоншипа «Дерби Каунти». Притом у Уэйна будет не самая тривиальная роль — играющего тренера. То есть, с одной стороны он будет полноценным футболистом «Дерби».

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Понятно, что уровень Чемпионшипа Руни вполне потянет. Если Уэйн до сих пор разрывает МЛС, то и во втором по силе английском дивизионе будет хорош. Возможно, попылит Уэйн и в АПЛ. В прошлом сезоне «Дерби» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в главную лига Британии. «Бараны» проиграли в финале плей-офф «Астон Вилле».

Но главная фишка в другом: Руни будет еще и тренером. Играющим тренером. Уэйн всерьез думает о тренерской карьере. И хочет начать уже сейчас. У «Дерби» есть главный тренер — Филипп Коку. 48-летнего голландца назначили только недавно. И, конечно, не собираются увольнять.

«Кто-кто? Руни? Извините, не могу ничего говорить. Трансферное окно еще открыто. Но я уже говорил, что мы не закончили комплектацию команды», — тонкий намек от Коку.

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Руни должен стать его помощником. Ну заодно и бомбардиром клуба. Пакет «два в одном» получает «Дерби». А Уэйн — возможность снова зажечь в Англии, повысить тренерские скиллы и быть поближе к семье. Его жена Колин и дети не живут с ним в США.

Кажется, все только в выигрыше. В прошлом сезоне «Дерби» тренировал Фрэнк Лэмпард. Так круто, что теперь тренирует «Челси». Может, и Руни через пару лет дорастет до коуча «МЮ» или «Эвертона»?

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