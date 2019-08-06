Стабильность, важнейшие голы и вызов в сборную. Как Аничич стал одним из лучших защитников в истории КПЛ

Аничич приходил в статусе добротного защитника с Балкан, да, он играл в молодежной сборной Боснии и Герцеговины и к нему был интерес у других неплохих команд из СНГ, но не более. Прогресс игрока в последующие годы удивлял и поражал. По сути, этот трансфер оказался столь же успешным, как и переходы Патрика Твумаси и Неманьи Максимовича, которых потом забрали в Испанию.

Босниец был невероятно стабилен на протяжении всех пяти лет в «Астане» и лишь на заключительном этапе карьеры в Казахстане несколько сбавил, когда пошли слухи о его трансфере в «Коньяспор».

Весь период в «Астане» его место в основе практически не подвергалось сомнению, хотя конкуренты приходили. Например, Юрий Логвиненко, защитник такого же класса, с аналогичным набором качеств не всегда мог отвоевать себе место в стартовом составе и порой использовался на других позициях. А еще ведь были и остаются Сергей Малый и Лука Шимунович, далеко не последние защитники в чемпионате Казахстана.

У Аничича феноменальная статистика для центрального защитника, тем более надо учитывать, что «Астана» всегда играла в групповых этапах еврокубков против серьезных соперников. Марин провел 201 матч за столичный клуб, у него всего два удаления (ни одного прямого), при этом он забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Первый пас — это то, что всегда выделяло Аничича среди других центральных защитников «Астаны» и всей казахстанской премьер-лиги. Кроме того, процент точных передач в еврокубках у Марина никогда не падал ниже 80.

В ровной карьере Аничича можно отметить несколько моментов индивидуальной славы, которую ему принесли важнейшие голы в еврокубках. Сезон 2016, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Астана» близка к вылету из турнира, играя 1:1 дома с «Жальгирисом». Аничич в том матче забил первый гол, а потом добавил еще один на 90-й минуте и спас команду от позора.

Другой, возможно главный гол в истории «Астаны» в еврокубках снова забил боснийский защитник. В декабре 2017 года, в холодной Праге состоялся матч за выход в плей-офф Лиги Европы против «Славии». Аничич затолкал матч в сетку, после чего «Астана» героически отстояла результат и впервые вышла в весеннюю стадию еврокубковых турниров.

Показательно еще и то, что с каждым годом росла трансферная цена Марина (с 450 тысяч евро до 1,6 миллиона), а также факт, что именно после выступлений за «Астану» его заметили в национальной сборной Боснии и Герцеговины.