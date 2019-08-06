Футболист «Монако» Александр Головин: Сейчас отказал бы «Реалу» и «Барселоне»

Переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» до сих пор является рекордным для российского футбола. Клуб из чемпионата Франции заплатил за него €30 млн. В прошлые выходные россиянин выиграл с командой первый трофей — мини-турнир Philiрp Plein Cup, который проходил в рамках подготовки к сезону. В интервью ТАСС 23-летний футболист сборной России признался, что полностью обосновался в Монако и в ближайшее время не готов переходить ни в один другой клуб мира. Также он рассказал о том, как национальной команде обыграть бельгийцев в квалификации к чемпионату Европы — 2020 и почему европейцы боятся переходить в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Это же твой первый трофей в «Монако»?
— В Европе — да, первый для меня. Ничего особенного — это же была подготовка к сезону, товарищеская игра. Просто наш спонсор Philipp Plein приукрасил матч кубком. Главное для меня и для команды сейчас — это подготовка к чемпионату. Больше ни о чем не думаем.
— В этом плане как оцениваешь готовность команды? Удастся ли выступить лучше, чем в прошлом году?
— Если взять все наши товарищеские игры, проведенные в межсезонье, по ощущениям — мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона (в сезоне-2018/19 клуб занял 17-е место в чемпионате Франции — прим. ТАСС). Поэтому я думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.
— Руководство клуба озвучивало задачи на сезон или еще нет?
— Пока конкретно разговора не было. Но все понимают, что «Монако» должен нацеливаться на максимальные задачи. Но конкретики от руководства не было еще.
— Тебя не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?
— Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится.
— Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?
— Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.
— Полгода назад мы общались и ты рассказывал, что занимаешься с репетитором французского языка. Как прогресс?
— Я продолжаю это делать. Французский, конечно, дается тяжелее английского, но я уже стал понимать тренера почти полностью. Он говорит на французском, и ему не надо переходить на английский для общения со мной. А в повседневном общении я говорю вперемешку. Задействую и тот, и другой язык. На английском с ребятами общаюсь хорошо, на французском — сложнее.
— С ребятами из сборной России ты же общаешься постоянно?
— Да, на связи со всеми. Начался чемпионат России, и я смотрю почти все матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА…
— Как оценишь начало РПЛ?
— Меня удивили «Крылья» (после четырех туров у «Крыльев Советов» одна победа, над ЦСКА, и три поражения — прим. ТАСС). Нападающий Соболев хорошо проявил себя и стал лучшим игроком лиги месяца (форвард занимает первое место в списке бомбардиров с 4 голами — прим. ТАСС). «Зенит» стартовал как и ожидалось — все выигрывают плюс минус. Если честно, мне очень понравилась идея вручать после каждого матча статуэтку лучшему игроку.
— В чемпионате Франции есть такое?
— Только если небольшое дерби, как «Монако» — «Лион», «Монако» — «Ницца», ПСЖ — «Монако». В больших матчах есть. Но в России теперь после каждой игры вручают приз — это дополнительная мотивация, особенно для молодых футболистов. Проявить себя, чтобы тебя отметили, про тебя написали. Думаю, это крутая идея.
— Партнеры по команде тебя спрашивают про чемпионат России?
— Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты — я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь… Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.
— Пара вопросов про сборную. Как тебе начало отборочной кампании?
— С бельгийцами как-то не очень получился матч. Мы словно испугались их и поэтому не играли. Испугались еще до начала матча. Закрылись, начали бояться, никто не рисковал — лишь бы не ошибиться. Если б играли смело — был бы иной результат. Домашний матч с ними проведем именно так. Будем играть смело — большие шансы выиграть. Мне не показалось, что Бельгия — это какая-то топовая сборная. Хорошая, да, их нельзя недооценивать. Но проиграли мы им из-за своего страха.
— Помимо игры с бельгийцами у сборной все идет по плану?
— Да. Все остальные матчи провели очень хорошо.
— Как тебе новый формат отбора к чемпионату Европы, когда из группы выходят две команды напрямую, а сборные, занявшие третьи места, сохраняют шанс на попадание в финальную часть турнира?
— Мне кажется, чем больше команд — тем интереснее. Но главное, чтобы сборная России вышла.
Беседовал Андрей Карташов