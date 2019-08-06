СМИ: «Фламенго» предлагает футболисту Балотелли зарплату €4 млн в год

В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе «Интера» он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в «Ницце» и «Марселе», сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.