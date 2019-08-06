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14:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Фламенго» предлагает футболисту Балотелли зарплату €4 млн в год

ТАСС, 6 августа. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» предлагает итальянскому нападающему Марио Балотелли подписать контракт, по которому он будет получать €4 млн в год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

По информации источника, бразильский клуб рассчитывает заключить контракт с 28-летним футболистом до конца 2021 года.

В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе «Интера» он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в «Ницце» и «Марселе», сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

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