Защитник сборной Казахстана пропустит следующий матч в КПЛ
Защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов пропустит матч 22-го тура КПЛ против «Шахтера»
Защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов пропустит матч 22-го тура КПЛ против «Шахтера»
В гостевой встрече против «Тараз» (0:1) игрок сборной Казахстана получил предупреждение, которое стало для него четвертой в сезоне. Всего в текущем сезоне КПЛ Ерланов отметился одной голевой передачей в 18 матчах.
Матч «Шахтер» — «Ордабасы» пройдет 11 августа в Караганде. Шымкентцы с 37 очками идут четвертыми, а «горняки» с 30 баллами занимают седьмое место.