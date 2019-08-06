Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
8Презентация новичков в «Спартаке»
14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана пропустит следующий матч в КПЛ

Защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов пропустит матч 22-го тура КПЛ против «Шахтера» из-за перебора желтых карточек, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

В гостевой встрече против «Тараз» (0:1) игрок сборной Казахстана получил предупреждение, которое стало для него четвертой в сезоне. Всего в текущем сезоне КПЛ Ерланов отметился одной голевой передачей в 18 матчах.

Матч «Шахтер» — «Ордабасы» пройдет 11 августа в Караганде. Шымкентцы с 37 очками идут четвертыми, а «горняки» с 30 баллами занимают седьмое место.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Головкин - суперзвезда". Обозреватель BoxingScene - о бое GGG за титул чемпиона мира и трилогии с "Канело"
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
Головин: Сейчас я отказал бы «Реалу» и «Барселоне»
Сколько тратят фигуристы? Дороже всего — аренда льда и хореограф
Руни возвращается в Англию. Еще и играющим тренером
В США невозможно смотреть российский хоккей. Русских это бесит
СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко
Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь