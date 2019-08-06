Вратарь, пропустивший пять мячей от сборной России, перешел в «Аугсбург»
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чешский голкипер Томаш Коубек перешел из французского «Ренна» в «Аугсбург», сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чешский голкипер Томаш Коубек перешел из французского «Ренна» в «Аугсбург», сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, контракт с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне чех провел 48 матчей за «Ренн» во всех турнирах, пропустил 69 голов. В активе Коубека девять игр за сборную Чехии. Он защищал ворота национальной команды в товарищеской встрече со сборной России, которая состоялась в сентябре 2018 года в
«Аугсбург» в сезоне-2018/19 занял 15-е место в чемпионате Германии.