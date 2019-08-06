Роналду рассказал, почему начал отмечать голы фирменным образом
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, откуда у него появилась фирменная манера отмечать голы.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, откуда у него появилась фирменная манера отмечать голы.
Форвард после забитых мячей любит пробежать, резко махнуть руками и расставить ноги шире плеч.
— Не знаю, откуда это появилось, — цитирует Goal Роналду. — Я однажды забил, и это само получилось. Совершенно естественно. Я понял, что мне это нравится, и стал делать это чаще. Я видел, что фанатам тоже нравится это, потому продолжил.