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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду рассказал, почему начал отмечать голы фирменным образом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, откуда у него появилась фирменная манера отмечать голы.

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Источник: AP 2019

Форвард после забитых мячей любит пробежать, резко махнуть руками и расставить ноги шире плеч.

— Не знаю, откуда это появилось, — цитирует Goal Роналду. — Я однажды забил, и это само получилось. Совершенно естественно. Я понял, что мне это нравится, и стал делать это чаще. Я видел, что фанатам тоже нравится это, потому продолжил.

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