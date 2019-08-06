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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара

«Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна.

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Источник: Reuters

По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста. В список этих команд вошли «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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