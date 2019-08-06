Футболист «Манчестер Сити» пропустил матч после приема неизвестных препаратов

Источник: Reuters

По информации издания, медицинский штаб «горожан» и сам футболист не знают происхождения препаратов, которые игрок принимал во время выступления за сборную Алжира на Кубке африканских наций-2019 (с 21 июня по 19 июля). В связи с этим тренерский штаб «Манчестер Сити» принял решение не включать Мареза в заявку на игру с «Ливерпулем».

По словам главного тренера клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы, алжирский полузащитник будет готов помочь команде в первом туре Английской премьер-лиги, в котором «горожане» 10 августа сыграют с «Вест Хэмом».

В воскресенье, 4 августа, «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии встречался с «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «горожане».

Алжир стал победителем Кубка африканских наций-2019, обыграв в финале Сенегал (1:0). Марез принял участие во всех семи матчах турнира, в которых забил три мяча.