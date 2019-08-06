Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Манчестер Сити» пропустил матч после приема неизвестных препаратов

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира по футболу Рияд Марез не сыграл в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», так как побоялся проходить допинг-тест. Об этом сообщает The Telegraph.

Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, медицинский штаб «горожан» и сам футболист не знают происхождения препаратов, которые игрок принимал во время выступления за сборную Алжира на Кубке африканских наций-2019 (с 21 июня по 19 июля). В связи с этим тренерский штаб «Манчестер Сити» принял решение не включать Мареза в заявку на игру с «Ливерпулем».

По словам главного тренера клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы, алжирский полузащитник будет готов помочь команде в первом туре Английской премьер-лиги, в котором «горожане» 10 августа сыграют с «Вест Хэмом».

В воскресенье, 4 августа, «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии встречался с «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «горожане».

Алжир стал победителем Кубка африканских наций-2019, обыграв в финале Сенегал (1:0). Марез принял участие во всех семи матчах турнира, в которых забил три мяча.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни
«ПСЖ» предложил трем клубам арендовать Неймара
Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей нужна
СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко
Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь