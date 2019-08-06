Клуб Слуцкого может подписать защитника «Арсенала»
Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько может продолжить карьеру в арнемском «Витессе», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько может продолжить карьеру в арнемском «Витессе», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
Об этом сообщает Vitesse Inside в твиттере.
По информации издания, белорусский футболист 6 августа прибудет в расположение команды и подпишет соглашение с клубом из Нидерландов.
В прошлом сезоне Володько принял участие в двух матчах за «Арсенал».
«Витесс» в первом туре чемпионата Нидерландов сыграл вничью с амстердамским «Аяксом» — 2:2.