Клуб Слуцкого может подписать защитника «Арсенала»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Vitesse Inside в твиттере.

По информации издания, белорусский футболист 6 августа прибудет в расположение команды и подпишет соглашение с клубом из Нидерландов.

В прошлом сезоне Володько принял участие в двух матчах за «Арсенал».