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17:29 (мск), источник: Газета.Ру

Клуб Слуцкого может подписать защитника «Арсенала»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько может продолжить карьеру в арнемском «Витессе», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Vitesse Inside в твиттере.

По информации издания, белорусский футболист 6 августа прибудет в расположение команды и подпишет соглашение с клубом из Нидерландов.

В прошлом сезоне Володько принял участие в двух матчах за «Арсенал».

«Витесс» в первом туре чемпионата Нидерландов сыграл вничью с амстердамским «Аяксом» — 2:2.

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