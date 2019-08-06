Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни, он будет играющим тренером

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил о согласовании трансфера нападающего Уэйна Руни из «Ди-Си Юнайтед».

Наверх
Источник: AP 2019

33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера.

Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб. Соглашение форварда с «Ди-Си Юнайтед» рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
«ПСЖ» предложил трем клубам арендовать Неймара
Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей нужна
Марез пропустил Суперкубок после приема неизвестных препаратов
СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко
Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь