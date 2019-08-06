Футболист Косельни перешел из лондонского «Арсенала» в «Бордо»

Косельни выступал за «Арсенал» с лета 2010 года. За лондонский клуб он сыграл 353 матча, забил 27 мячей и выиграл в составе «канониров» три Кубка и два Суперкубка Англии. За сборную Франции он провел 51 матч и забил один гол.