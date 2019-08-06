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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Косельни перешел из лондонского «Арсенала» в «Бордо»

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Французский защитник Лоран Косельни перешел из лондонского «Арсенала» в «Бордо», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера 33-летнего игрока должна составить около 5 миллионов евро.

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Косельни выступал за «Арсенал» с лета 2010 года. За лондонский клуб он сыграл 353 матча, забил 27 мячей и выиграл в составе «канониров» три Кубка и два Суперкубка Англии. За сборную Франции он провел 51 матч и забил один гол.

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