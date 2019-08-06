Косьельни покинул «Арсенал». За 6 лет из клуба ушли вообще все — кроме одного игрока
Даже сам Андрей Аршавин больше не «канонир».
Даже сам Андрей Аршавин больше не «канонир».
Бывший капитан «Арсенала» Лоран Косьельни стал игроком «Бордо». Контракт с 33-летним защитником уже подписан. Косьельни выбрал шестой номер. По информации SkySports, «Арсенал» получит за Лорана 5 миллионов евро.
Уход Косьельни давно был делом времени. Защитник не входил в планы Эмери и сам настаивал на трансфере. Не сказать, что для «Арсенала» это очень уж большая потеря. Но продажа Лорана — символическая история. После ухода Венгера «канониры» никак не обретут стабильность. Ну и трофеи не обретут.
«Арсенал» даже в Лигу чемпионов уже не может пробиться. Неудивительно, что и состав у клуба, мягко говоря, нестабильный. После ухода Косьельни из состава сезона-2012/13 в клубе остался… один футболист. И это Карл Дженкинсон — человек, который «Арсеналу» давно не нужен и скитается по арендам.
Но 6 лет назад он числился в клубе. Числится и сейчас.
В те «далекие-далекие» времена за «Арсенал» играли такие товарищи, как Андрей Аршавин, Эммануэль Фримпонг, Тео Уолкотт, Томаш Росицки, Бакари Санья и другие. Но все они ушли из «Арсенала». Абсолютно все — кроме Карла Дженкинсона.
Самое смешное, что и 27-летнего английского защитника
Интересно, кто из нынешнего сквада доиграет в клубе до 2025-го.