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18:29 (мск), источник: Sport24

Косьельни покинул «Арсенал». За 6 лет из клуба ушли вообще все — кроме одного игрока

Даже сам Андрей Аршавин больше не «канонир».

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Бывший капитан «Арсенала» Лоран Косьельни стал игроком «Бордо». Контракт с 33-летним защитником уже подписан. Косьельни выбрал шестой номер. По информации SkySports, «Арсенал» получит за Лорана 5 миллионов евро.

Уход Косьельни давно был делом времени. Защитник не входил в планы Эмери и сам настаивал на трансфере. Не сказать, что для «Арсенала» это очень уж большая потеря. Но продажа Лорана — символическая история. После ухода Венгера «канониры» никак не обретут стабильность. Ну и трофеи не обретут.

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«Арсенал» даже в Лигу чемпионов уже не может пробиться. Неудивительно, что и состав у клуба, мягко говоря, нестабильный. После ухода Косьельни из состава сезона-2012/13 в клубе остался… один футболист. И это Карл Дженкинсон — человек, который «Арсеналу» давно не нужен и скитается по арендам.

Но 6 лет назад он числился в клубе. Числится и сейчас.

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В те «далекие-далекие» времена за «Арсенал» играли такие товарищи, как Андрей Аршавин, Эммануэль Фримпонг, Тео Уолкотт, Томаш Росицки, Бакари Санья и другие. Но все они ушли из «Арсенала». Абсолютно все — кроме Карла Дженкинсона.

Самое смешное, что и 27-летнего английского защитника вот-вотпродадут. Его очень хочет заполучить «Ноттингем Форест». Сделку закроют в ближайшие дни. И тогда чистка в «Арсенале» будет завершена. Никто из состава 2012/13 не останется в команде.

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Интересно, кто из нынешнего сквада доиграет в клубе до 2025-го.

  • Современный состав «Арсенала» стоит в сумме 675 миллионов евро. Самые дорогие активы «канониров» — форварды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Оба оцениваются в 70 млн.
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  • А вот состав того самого сезона 2012/13 стоит намного меньше. Лишь 306 миллионов. Впрочем, и ценники на футболистов тогда были скромнее. Статуснее всего считался Джек Уилшир — 22 миллиона евро.
  • Андрей Аршавин 6 лет назад стоил 11 миллионов евро. А в 2009-м «Арсенал» заплатил «Зениту» за россиянина 16,5. Эх, были времена.
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