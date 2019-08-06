Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб
Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку твёрдо настроен покинуть клуб, утверждает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку твёрдо настроен покинуть клуб, утверждает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
По данным источника, футболист объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.
В настоящий момент форвард без разрешения «Манчестер Юнайтед» поддерживает форму в расположении «Андерлехта».
Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта. Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.
В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.