Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Карабах
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК
Аякс
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
ХИК
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
12
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
8Презентация новичков в «Спартаке»
19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку твёрдо настроен покинуть клуб, утверждает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По данным источника, футболист объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

Читайте также
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы

В настоящий момент форвард без разрешения «Манчестер Юнайтед» поддерживает форму в расположении «Андерлехта».

Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта. Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.

В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Андерлехт
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
ПСЖ предложил трем клубам арендовать Неймара
Гибель Дадашева: семья хочет судиться с организаторами боя
Контрольные прокаты: Валиева в погоне за Трусовой и Щербаковой
Новичок «Зенита» рассказал, что его поразило в Санкт-Петербурге
Тарасенко рассказал о реакции на пожелание его семье смерти
Тренер соперника «Краснодара»: Обязаны выйти в групповой этап ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь