Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По данным источника, футболист объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

В настоящий момент форвард без разрешения «Манчестер Юнайтед» поддерживает форму в расположении «Андерлехта».

Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта. Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.