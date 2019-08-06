«Кайрат» лишился легионера на последний матч второго круга КПЛ

В игре с «Иртышом» (2:0) 24-летний хавбек сборной Черногории был удален на 25-й минуте, поэтому автоматически получил дисквалификацию на одну встречу.

В КПЛ-2019 Косович, который пополнил «Кайрат» уже после старта, провел 13 матчей и результативными действиями не отметился.