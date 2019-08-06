«Кайрат» лишился легионера на последний матч второго круга КПЛ
Полузащитник «Кайрата» Небойша Косович пропустит гостевой матч 22-го тура казахстанской
Полузащитник «Кайрата» Небойша Косович пропустит гостевой матч 22-го тура казахстанской
В игре с «Иртышом» (2:0) 24-летний хавбек сборной Черногории был удален на 25-й минуте, поэтому автоматически получил дисквалификацию на одну встречу.
В КПЛ-2019 Косович, который пополнил «Кайрат» уже после старта, провел 13 матчей и результативными действиями не отметился.
Игра «Тараз» — «Кайрат» пройдет 11 августа и станет для обеих команд последней во втором круге. Алматинцы с 41 очком идут третьими, а таразсцы с 19 баллами занимают девятое место.