Битвы титанов и бомбардиров: что ждать от нового сезона АПЛ?

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«Большая шестерка» окончательно в прошлом?

К началу 2010-х в АПЛ закончилась эпоха «большой четверки» в лице «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Компания грандов английского футбола расширилась, в нее вошли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Почти десятилетие балом правила уже «большая шестерка», чью идиллию всерьез нарушила лишь чемпионская сказка «Лестера» в сезоне-2015/16.

Теперь же две команды, кажется, окончательно вышли на новый уровень. Конечно, речь о «Сити» (победитель двух последних розыгрышей АПЛ) и «Ливерпуле» (действующий триумфатор Лиги чемпионов). В прошлом сезоне они подарили выдающуюся чемпионскую гонку, которая вошла в историю, а остальные команды и близко не смогли навязать им конкуренцию.

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Перед стартом новой АПЛ продолжение доминирования «Сити» и «Ливерпуля» выглядит более реальным сценарием сезона, чем вступление иных клубов в борьбу за трофей. Отдельные яркие всплески конкурентов будут, но на дистанции всего сезона задача сместить эту сладкую парочку выглядит недостижимой. При этом нельзя забывать и о вероятности очевидного турнирного превосходства вообще лишь одной команды. Как бы то ни было, первое сражение нового сезона осталось за «Сити»: горожане обыграли «Ливерпуль» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

Справятся ли Сульшер и Лэмпард?

Итак, шесть перечисленных клубов уже не являются равнозначной между собой силой. Вне спора «Сити» и «Ливерпуля» наиболее крепкими выглядят позиции «Тоттенхэма», который можно считать главным претендентом на свободное место пьедестала. От «Арсенала», наоборот, ждать многого уже не принято, и радикальных предпосылок к обратному пока не наблюдается. А больше всего вопросов возникает к «МЮ» и «Челси».

Для «Юнайтед» начинается первый полноценный сезон под руководством Оле-Гуннара Сульшера, и для норвежского специалиста это большой вызов. Его команда дорого укрепилась в обороне (Харри Магуайр, Эрон Уан-Биссака), но главный трансферный шум вокруг манчестерцев связан с Полем Погба. Несмотря на заявление Сульшера о желании француза остаться в клубе, отрицать вероятность его ухода нельзя. Если это произойдет, главному тренеру «МЮ» придется серьезно потрудиться над созданием новой системы в центре поля.

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В «Челси» смена главного тренера вовсе произошла в начале июля. Фрэнк Лэмпард — легенда клуба, но на тренерском поприще он провел лишь сезон, возглавляя клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти». Оценивать перспективы 41-летнего специалиста в «Челси» пока крайне затруднительно, но владелец «синих» Роман Абрамович активно проявляет доверие к тренеру.

При этом Лэмпард принял клуб в непростой период. «Челси» получил запрет на трансферы, а в «Реал» перешел лидер лондонцев Эден Азар. В таких условиях Лэмпард много внимания уделяет молодежи «синих» и наверняка по ходу сезона выведет как минимум пару талантов на новый уровень.

Кто выстрелит из середняков?

В масштабах всего чемпионата Англии с упомянутыми клубами конкурировать по-прежнему сложно, однако в новом сезоне в топ-6 вполне может ворваться кто-то еще. Среди основных претендентов значатся «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон». За лигочемпионскую четверку бороться им будет очень трудно, но забрать более одной путевки в Лигу Европы этот квартет способен.

Шансы каждой из представленных команд на такой результат пока выглядят примерно равными. Разве что «Вулверхэмптон» вызывает больше всего сомнений. Хотя бы потому, что прошлогоднее седьмое место открыло «волкам» путь в Лигу Европы, а игра на два фронта может существенно измотать не привыкшую к этому команду. К тому же «Вулверхэмптон» стал главной сенсацией прошлого сезона, поэтому в новом розыгрыше обрек себя на максимальное внимание со стороны соперников.

Как проявят себя новички лиги?

Борьба за выживание в ведущих европейских лигах порой затягивает не слабее чемпионской гонки. И здесь возможны сюрпризы, не стоит сразу называть трех новичков АПЛ главными претендентами на вылет. Тот же «Вулверхэмптон» убедительно провел прошлый сезон как раз после подъема из Чемпионшипа.

На этот раз в элиту британского футбола не впервые поднялись «Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла». Последние два клуба уже заметно усилились в межсезонье, а бирмингемцы вообще входят в число главных английских растратчиков денег этим летом. Однако по трансферной стоимости своих составов все новички серьезно уступают остальным участникам АПЛ. «Норвич» и «Шеффилд» по этому показателю не дотягивают даже до ста миллионов евро (сумма перехода Азара в «Реал»).

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Главной силой из этой троицы предварительно выглядит «Астон Вилла», несмотря на то, что она пробилась в АПЛ только через плей-офф Чемпионшипа. Если главный тренер бирмингемцев Дин Смит сможет качественно встроить приобретенных игроков в команду, то самый молодой (по среднему возрасту игроков) новичок получит хорошие шансы на место ближе к середине таблицы.

Кто выиграет гонку бомбардиров?

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АПЛ — не только соревнование команд, но и турнир личностей, в котором играют многие ведущие футболисты мира. В их индивидуальной борьбе обычно наиболее привлекательна для болельщиков гонка бомбардиров. Прошлый сезон впервые в XXI веке принес троевластие голеадоров: по 22 мяча забили Мохаммед Салах, Садио Мане и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Вполне возможно, в предстоящем розыгрыше спор бомбардиров будет не менее острым. В качестве соискателей «Золотой бутсы» впору выделять не отдельных игроков, а целые атакующие силы: Роберто Фирмино, Салаха, Мане у «Ливерпуля», Александра Ляказетта, Николя Пепе и Обамеянга у «Арсенала», Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Лероя Сане у «Манчестер Сити».

А ведь еще есть монстры нападения в лице Харри Кейна («Тоттенхэм») и Джейми Варди («Лестер») и интригующие форварды-новички, например Себастьян Алле («Вест Хэм»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Мойзе Кин («Эвертон»).