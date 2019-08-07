Диего Форлан объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
«Это было тяжелое решение. Я не хотел, чтобы это время пришло, но я понимал, что этот момент
Последним клубом в карьере 40-летнего Форлана был гонконгский «Китчи». Форвард не выходил на поле с мая 2018 года.
«Недавно поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами стал более избирательным. Было бы здорово завершить карьеру в “Пеньяроле”, но этого не произошло, так как переговоры не увенчались успехом», — добавил Форлан.
Ранее Форлан выступал за аргентинский «Индепендьенте», английский «Манчестер Юнайтед», испанские «Вильярреал» и «Атлетико», итальянский «Интер», бразильский «Интернасьонал», японскую «Осаку», уругвайский «Пеньяроль» и индийский «Мумбаи Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» Форлан стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. С мадридским «Атлетико» форвард выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
За сборную Уругвая Форлан провел 112 матчей, забил 36 голов. В составе национальной команды футболист стал победителем Кубка Америки-2011. На чемпионате мира 2010 года в ЮАР, где сборная Уругвая заняла четвертое место, Форлан стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей.