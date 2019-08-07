Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Источник: AFP 2019

«Это было тяжелое решение. Я не хотел, чтобы это время пришло, но я понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я решил завершить профессиональную карьеру», — цитирует Форлана As.

Последним клубом в карьере 40-летнего Форлана был гонконгский «Китчи». Форвард не выходил на поле с мая 2018 года.

«Недавно поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами стал более избирательным. Было бы здорово завершить карьеру в “Пеньяроле”, но этого не произошло, так как переговоры не увенчались успехом», — добавил Форлан.

Ранее Форлан выступал за аргентинский «Индепендьенте», английский «Манчестер Юнайтед», испанские «Вильярреал» и «Атлетико», итальянский «Интер», бразильский «Интернасьонал», японскую «Осаку», уругвайский «Пеньяроль» и индийский «Мумбаи Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» Форлан стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. С мадридским «Атлетико» форвард выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.