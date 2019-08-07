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10:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Юнайтеда» Лукаку оштрафован на €435 тыс. за неявку на базу клуба

ТАСС, 7 августа. Бельгийский футболист английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оштрафован клубом на €435 тыс. за неявку в расположение команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mirror.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, 26-летний игрок на данный момент самостоятельно занимается на базе бельгийского футбольного клуба «Андерлехт». Также сообщается, что английский клуб направил Лукаку запрос, в котором требует объяснить отсутствие, однако так и не получил ответ.

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Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» из английского «Эвертона» в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр в разных турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за «Андерлехт», английские «Челси» и «Вест Бромвич».

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, отметившись четырьмя мячами. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.

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