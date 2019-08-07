Футболист «Манчестер Юнайтеда» Лукаку оштрафован на €435 тыс. за неявку на базу клуба

Источник: AFP 2019

По информации источника, 26-летний игрок на данный момент самостоятельно занимается на базе бельгийского футбольного клуба «Андерлехт». Также сообщается, что английский клуб направил Лукаку запрос, в котором требует объяснить отсутствие, однако так и не получил ответ.

Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» из английского «Эвертона» в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр в разных турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за «Андерлехт», английские «Челси» и «Вест Бромвич».