«Барселона» готова отдать Коутинью в аренду на год как минимум за 20 миллионов евро

Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.