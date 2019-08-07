«Барселона» готова отдать Коутинью в аренду на год как минимум за 20 миллионов евро
«Барселона» хочет получить за годичную аренду Коутинью от 20 до 30 миллионов евро, сообщает Goal.
«Барселона» хочет получить за годичную аренду Коутинью от 20 до 30 миллионов евро, сообщает Goal.
Основные претенденты на 27-летнего бразильца — «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.