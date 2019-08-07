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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» готова отдать Коутинью в аренду на год как минимум за 20 миллионов евро

«Барселона» хочет получить за годичную аренду Коутинью от 20 до 30 миллионов евро, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Основные претенденты на 27-летнего бразильца — «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

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