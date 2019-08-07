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18:09 (мск), источник: Sport24

Многоходовка с Погба, Эриксеном и Коутиньо. Последний день трансферного окна АПЛ сломает вам мозг

Сумасшедшая цепочка переходов.

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8 августа закрывается трансферное окно в Англии. Слухов становится все больше, потому на флажке наверняка будут провернут целый ряд топ-сделок. Более того, может запуститься эффект домино.

Погба — в «Реал»

Мечта Зидана, которой не дает осуществиться Флорентино Перес. Под ставшим трендовым предлогом — экономически невыгодно. В Испании окно закрывается только 1 сентября, потому у «Реала» еще полно времени, чтобы оформить сделку. А вот «МЮ» стоит подсуетиться, чтобы в сентябре не обнаружить дыру в полузащите.

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