Многоходовка с Погба, Эриксеном и Коутиньо. Последний день трансферного окна АПЛ сломает вам мозг

8 августа закрывается трансферное окно в Англии. Слухов становится все больше, потому на флажке наверняка будут провернут целый ряд топ-сделок. Более того, может запуститься эффект домино.

Погба — в «Реал»

Мечта Зидана, которой не дает осуществиться Флорентино Перес. Под ставшим трендовым предлогом — экономически невыгодно. В Испании окно закрывается только 1 сентября, потому у «Реала» еще полно времени, чтобы оформить сделку. А вот «МЮ» стоит подсуетиться, чтобы в сентябре не обнаружить дыру в полузащите.