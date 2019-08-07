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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский из «Кайрата» признан лучшим тренером июля в КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела опрос с целью определения лучшего игрока и тренера Премьер-лиги сезона-2019 в июле, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

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«В качестве респондентов в голосовании выступили главные тренеры клубов-участников чемпионата страны.

При определении лучшего игрока каждый из них называл свой вариант из трех футболистов. Затем в зависимости от места им присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 — за второе место, 1 — за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.

Для выявления лучшего тренера специалисты выбирали по одному варианту, — говорится в сообщении.

В итоге лучшим игроком июля, как и в предыдущем месяце, стал полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Капитан алматинского клуба в общей сложности набрал 17 очков.

В номинации «Лучший тренер июля» победа досталась наставнику «Кайрата» Алексею Шпилевскому, который получил четыре голоса.

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