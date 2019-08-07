«Милан» открыл футбольную академию в Воронеже
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Милан» открыл свою первую футбольную академию в России, сообщается на сайте итальянского клуба.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Милан» открыл свою первую футбольную академию в России, сообщается на сайте итальянского клуба.
Академия будет находиться в Воронеже в многофункциональном спортивном центре «Платинум Арена». Соглашение рассчитано на три года, академия откроет свои двери в сентябре.
Отмечается, что в первый год работы академии 250 детей получат возможность учиться и участвовать во всех мероприятиях академии «Милана». Штатным тренером в академии будет Марко Помпили.