Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Краснодар
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Дандолк
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
23Рецепт побед Валерия Газзаева
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» открыл футбольную академию в Воронеже

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Милан» открыл свою первую футбольную академию в России, сообщается на сайте итальянского клуба.

Наверх

Академия будет находиться в Воронеже в многофункциональном спортивном центре «Платинум Арена». Соглашение рассчитано на три года, академия откроет свои двери в сентябре.

Отмечается, что в первый год работы академии 250 детей получат возможность учиться и участвовать во всех мероприятиях академии «Милана». Штатным тренером в академии будет Марко Помпили.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Игнашевич упрекнул Акинфеева в эгоизме, тот жестко ответил
Девочки - топ, мальчики 'с браком', всех очаровала Валиева
Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры подготовили сюрпризы
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА
Овечкин — в «Вегасе»? 5 причин, почему он сменит клуб НХЛ
«Краснодар» играет с «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь