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10:32 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» вступил с ПСЖ в активные переговоры по Неймару

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с большой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.

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По информации источника, «сливочные» в данный момент ведут переговоры с французами по поводу трансфера игрока.

При положительном исходе переговоров, бразилец станет игроком «королевского клуба» в ближайшее время.

На форварда также претендует каталонская «Барселона», цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. В данный момент между сине-гранатовыми и «ПСЖ» натянутые отношения, что влияет на переход Неймара.

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