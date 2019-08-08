«Реал» вступил с ПСЖ в активные переговоры по Неймару
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с большой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с большой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.
По информации источника, «сливочные» в данный момент ведут переговоры с французами по поводу трансфера игрока.
При положительном исходе переговоров, бразилец станет игроком «королевского клуба» в ближайшее время.
На форварда также претендует каталонская «Барселона», цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. В данный момент между