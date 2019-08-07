«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара

Источник: Reuters

По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу € 120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в € 180 млн.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.