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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара

«Реал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу € 120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в € 180 млн.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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