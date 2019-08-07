СМИ: Давид Луис хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бразильский защитник Давид Луис хочет покинуть футбольный клуб «Челси» и перейти в «Арсенал», сообщает Standard.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бразильский защитник Давид Луис хочет покинуть футбольный клуб «Челси» и перейти в «Арсенал», сообщает Standard.
По информации издания, Луис отсутствовал на первой тренировке «синих» в среду. Позднее «Челси» опроверг эту информацию. Как отмечается в материале, 32-летний защитник надеется покинуть «Челси» в летнее трансферное окно
«Арсенал» находится в поисках нового защитника после перехода Лорана Косельни во французский «Бордо».
Луис в перешел в «Челси» из «Пари Сен-Жермен» в 2016 году, в прошедшем сезоне защитник провел 50 матчей и забил три мяча.