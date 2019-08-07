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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Давид Луис хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бразильский защитник Давид Луис хочет покинуть футбольный клуб «Челси» и перейти в «Арсенал», сообщает Standard.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, Луис отсутствовал на первой тренировке «синих» в среду. Позднее «Челси» опроверг эту информацию. Как отмечается в материале, 32-летний защитник надеется покинуть «Челси» в летнее трансферное окно из-за опасений по поводу игрового времени, которое ему даст новый главный тренер Фрэнк Лэмпард.

«Арсенал» находится в поисках нового защитника после перехода Лорана Косельни во французский «Бордо».

Луис в перешел в «Челси» из «Пари Сен-Жермен» в 2016 году, в прошедшем сезоне защитник провел 50 матчей и забил три мяча.

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