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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Англии появилась «работа мечты» для футбольного болельщика

Компания Free Super Tips открыла вакансию для футбольных болельщиков. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

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Источник: AP 2019

Будущий сотрудник должен будет посещать матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и есть домашние пироги на стадионах. В конце сезона он определит, в каком клубе продают лучшую выпечку. Сотруднику выдадут билеты на матчи АПЛ сезона-2019/2020, а также оплатят расходы на покупку одного пирога на стадионе. Evening Post назвал предложение «работой мечты».

Вакансия открыта для жителей Великобритании старше 18 лет. В период с 5 по 9 августа соискатели должны опубликовать в Twitter свою фотографию с матча или во время поедания пирога c хештегом #PremierLeaguePieTaster. Победитель будет определен случайным образом.

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