В Англии появилась «работа мечты» для футбольного болельщика

Будущий сотрудник должен будет посещать матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и есть домашние пироги на стадионах. В конце сезона он определит, в каком клубе продают лучшую выпечку. Сотруднику выдадут билеты на матчи АПЛ сезона-2019/2020, а также оплатят расходы на покупку одного пирога на стадионе. Evening Post назвал предложение «работой мечты».