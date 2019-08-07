В Англии появилась «работа мечты» для футбольного болельщика
Компания Free Super Tips открыла вакансию для футбольных болельщиков. Об этом сообщается в
Компания Free Super Tips открыла вакансию для футбольных болельщиков. Об этом сообщается в
Будущий сотрудник должен будет посещать матчи Английской
Вакансия открыта для жителей Великобритании старше 18 лет. В период с 5 по 9 августа соискатели должны опубликовать в Twitter свою фотографию с матча или во время поедания пирога c хештегом #PremierLeaguePieTaster. Победитель будет определен случайным образом.