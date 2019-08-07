«Динамо-Брест» подарило Марадоне Harley Davidson

На этой неделе я разговаривал с представителями «Динамо-Брест» — клуба, где Диего является почётным президентом. Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции. Диего был удивлён и хочет отблагодарить за подарок. Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал большую любовь за то короткое время, которое там провёл. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединённых Арабских Эмиратов, — приводит слова Морлы Marca.