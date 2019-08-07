«Реал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче благодаря голу Азара

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Реала» Эден Азар, который отправил мяч в ворота австрийской команды на 19-й минуте.

Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» за € 100 млн в нынешнее трансферное окно. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года. За «Челси» бельгийский полузащитник выступал в период с 2012 по 2019 год.