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00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вековая история, ноль трофеев и мудрый тренер у руля. Клуб, который хочет купить Чалова

Рассказываем об английском клубе, который хочет приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Команда без титулов

«Кристал Пэлас» — это английская классика с более чем вековой историей. Клуб из южной части Лондона основали в 1905-м, а на вмещающем чуть больше 25 тысяч зрителей «Селхерст Парк» играют с 1924 года.

Правда, путь в высший свет получился длинным. На максимальную высоту «орлы» впервые взлетели в 1969-м. А самый большой успех пришел к «Кристал Пэлас» еще до основания премьер-лиги. В чемпионате Англии-1990/91 команда финишировала третьей — вслед за «Арсеналом» и «Ливерпулем». Этого, впрочем, не хватило для попадания в еврокубки. Англия в тот год только возвращалась в континентальные турниры после изгнания из-за трагедии на «Эйзеле» и имела низкий рейтинг УЕФА.

Как раз в ту пору случился грандиозный скандал с высказываниями президента «Пэлас» о темнокожих игроках, обернувшийся уходом в «Арсенал» ставшего потом легендой «канониров» Иана Райта. Команда вылетела из лидирующей группы, а год спустя ее лучший бомбардир отправил бывших одноклубников в чемпионшип. В данном турнире клуб в основном и выступал. Новый этап истории начался, когда «Кристал Пэлас» поменял владельца и пять лет назад поднялся в премьер-лигу. А в мае 2016-го был упущен шанс со второй попытки завоевать Кубок Англии. В финале против «МЮ» лондонцы повели в счете в концовке, однако не удержали преимущество и проиграли в дополнительное время.

Аксакал Ходжсон

«Орлов» возглавляет старейший тренер АПЛ Рой Ходжсон. Знающий пять языков полиглот, которому в пятницу исполнится 72 года. Когда он попрощался со сборной Англии, ветерана поспешили отправить на пенсию, однако Рой неожиданно принял приглашение «Кристал Пэлас», который завалил старт чемпионата-2017/18 и отправил в отставку Франка де Бура. Несмотря на то, что на дворе был только сентябрь, Ходжсону предрекали провал и вылет из элитного общества.

Однако прогнозы — дело неблагодарное. Старина Рой прервал череду неудач сенсационной победой над «Челси», команда стала цепляться за очки и финишировала на достойном 12-м месте. Таким же оказался итог прошлого сезона, но при этом ни у кого не возникало сомнений в будущем «Пэлас». Даже с учетом кошмарного отрезка в октябре-ноябре на финише удалось превзойти предыдущий показатель на пять очков.

Заа хочет уйти

Периодически «орлы» радовали болельщиков футбольными триллерами. Самые яркие примеры — сенсационный выигрыш в гостях у «Манчестер Сити» (3:2) и поражение от «Ливерпуля» (3:4). Главное веселье началось на финише, когда Ходжсон фактически оставил «Арсенал» без Лиги чемпионов, победив на «Эмирейтс» 3:2, а завершился чемпионат безумными 5:3 против «Борнмута».

В общем, Чалову в используемой Ходжсоном схеме 4−4−2 будет, где разгуляться. Там есть хорошие подносчики снарядов. Например, Таунсенд и блиставший в свое время в «Шальке» немец Майер. В центре поля хорош один из лучших пенальтистов чемпионата Миливоевич. При этом лучший бомбардир «Пэлас» Заа попросил клуб выставить его на трансфер. За ивуарийца сражаются «Арсенал» и «Эвертон», и речь идет о 70 миллионах фунтов.

Ранее вернулся из аренды в «Челси» Батшуайи, и в случае ухода Заа выбор нападающих будет невелик. Могучий Бентеке выполняет свою роль, но разучился забивать. После 15 голов в сезоне-2016/17 за два последних чемпионата бельгиец забил всего четыре мяча. Выкупленный у «Суонси» Джордан Айю в принципе не классический снайпер. Так что Чалов может стать первым номером в орлиной атаке, а потом пойти на повышение. Как 21-летний защитник Ван-Биссака, по итогам первого полноценного сезона проданный в «МЮ» за 55,7 миллиона евро.

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