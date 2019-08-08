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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эвертон» взял в аренду у «Монако» Джибриля Сидибе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Эвертон» арендовал у «Монако» защитника сборной Франции по футболу Джибриля Сидибе, сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа игрока. Сидибе перешел в «Монако» из «Лилля» в 2016 году.

Сидибе в «Монако» провел 114 матчей и забил 6 голов, на счету 27-летнего защитника один гол за сборную Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.

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