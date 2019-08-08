«Эвертон» взял в аренду у «Монако» Джибриля Сидибе

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа игрока. Сидибе перешел в «Монако» из «Лилля» в 2016 году.

Сидибе в «Монако» провел 114 матчей и забил 6 голов, на счету 27-летнего защитника один гол за сборную Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.