«Спасибо вам, капитан». Полузащитник «Тобола» оплатил лечение женщине из Грузии

Канкава передал деньги братьям, которые собирают средства, чтобы спасти свою мать от тяжелой болезни. Майя Картвелишвили в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Турции, у нее был диагностирован острый лейкоз. 54-летней женщине нужно 150 тысяч долларов, чтобы спасти свою жизнь. Публика знает, что ее дети работают таксистами, чтобы собрать деньги, и прибегают к другим средствам.
Сын Майи, Ника Картвелишвили, 5 августа опубликовал сообщение в социальных сетях, поблагодарив капитана сборной Грузии Джабу Канкаву.
«Спасибо вам, капитан, за вашу поддержку. Мы никогда не забудем ту доброту, которую вы сделали в трудные для нас минуты», — пишет Ника Картвелишвили.
Для жизненно важной операции необходимо еще 80 000 долларов. Сбор средств на лечение Майи Картвелишвили продолжается.
Отметим, что Джаба Канкава является одним из наиболее уважаемых футболистов на родине и капитаном национальной команды. Кроме того, ранее Джаба уже спасал жизнь человеку. В марте 2014 года в матче чемпионата Украины капитан «Динамо» Олег Гусев столкнулся с вратарём «Днепра» Денисом Бойко, после чего упал, потеряв сознание, и проглотил язык. Канкава, выступавший за «Днепр», сразу же оказал первую помощь и помог восстановить дыхание Гусеву. По словам доктора днепропетровской больницы Григория Пилипенко, действия Канкавы спасли жизнь Гусеву. 13 апреля 2014 года перед началом матча с запорожским «Металлургом» Канкаве был вручен Знак Почета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из рук Виктора Бутковского.