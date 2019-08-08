«Спасибо вам, капитан». Полузащитник «Тобола» оплатил лечение женщине из Грузии

Канкава передал деньги братьям, которые собирают средства, чтобы спасти свою мать от тяжелой болезни. Майя Картвелишвили в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Турции, у нее был диагностирован острый лейкоз. 54-летней женщине нужно 150 тысяч долларов, чтобы спасти свою жизнь. Публика знает, что ее дети работают таксистами, чтобы собрать деньги, и прибегают к другим средствам.

Сын Майи, Ника Картвелишвили, 5 августа опубликовал сообщение в социальных сетях, поблагодарив капитана сборной Грузии Джабу Канкаву.

«Спасибо вам, капитан, за вашу поддержку. Мы никогда не забудем ту доброту, которую вы сделали в трудные для нас минуты», — пишет Ника Картвелишвили.

Для жизненно важной операции необходимо еще 80 000 долларов. Сбор средств на лечение Майи Картвелишвили продолжается.