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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна сумма трансфера Кабананги в новый клуб после ухода из «Астаны»

Экс-нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга продолжит карьеру в клубе «Катар СК», который заплатил 1,8 миллиона евро за его трансфер «Аль-Насру» из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Зимой 2018 года Кабананга перешел из «Астаны» в «Аль-Наср» за два миллиона евро, подписав контракт на 2,5 года. За команду из Эль-Рияда конголезец провел шесть матчей и забил четыре гола, после чего на правах годичной аренды вернулся в «Астану».

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Однако в составе чемпиона Казахстана Кабананга не смог показать предыдущую результативность, отличившись лишь дважды в 20 матчах КПЛ. До этого он с «Астаной» четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

В летнее трансферное окно 30-летний Кабананга стал игроком «Катар СК», заключив соглашение на два года. Интересно, что в июне главным тренером команды был назначен бывший рулевой «Кайрата» Карлос Феррер.

В прошлом сезоне «Катар СК» занял предпоследнее, 11-е, место, но остался в высшей лиге после победы в стыковом матче над «Аль-Муайдар» (1:0). В новом розыгрыше чемпионата команда Феррера и Кабаанги стартует 21 августа.

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