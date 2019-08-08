Стала известна сумма трансфера Кабананги в новый клуб после ухода из «Астаны»

Зимой 2018 года Кабананга перешел из «Астаны» в «Аль-Наср» за два миллиона евро, подписав контракт на 2,5 года. За команду из
Однако в составе чемпиона Казахстана Кабананга не смог показать предыдущую результативность, отличившись лишь дважды в 20 матчах КПЛ. До этого он с «Астаной» четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в
В летнее трансферное окно 30-летний Кабананга стал игроком «Катар СК», заключив соглашение на два года. Интересно, что в июне главным тренером команды был назначен бывший рулевой «Кайрата» Карлос Феррер.
В прошлом сезоне «Катар СК» занял предпоследнее, 11-е, место, но остался в высшей лиге после победы в стыковом матче над «Аль-Муайдар» (1:0). В новом розыгрыше чемпионата команда Феррера и Кабаанги стартует 21 августа.