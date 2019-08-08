«Окжетпес» отреагировал на интервью бывшего легионера клуба

Ранее Космынин рассказал о причинах своего ухода из клуба и впечатлениях от карьеры в КПЛ.

«ФК “Окжетпес” проясняет ситуацию по поводу недавнего интервью теперь уже экс-игрока “Окжетпеса” Владислава Космынина, которое появилось на Vesti.kz. ФК “Окжетпес” по обоюдному согласию расторг трудовое соглашение с Космыниным. Что касается его слов по поводу заработной платы — небольшие задержки имеются, но этот вопрос на контроле у администрации области и в скором времени будет решен. ФК “Окжетпес” старается всячески улучшать условия и помогать футболистам. Нареканий по поводу питания и проживания от команды не было. Также считаем, что наш любимый город Кокшетау — один из самых уютных, красивых и чистых городов Казахстана», — заявили в «Окжетпесе».

Напомним, что в «Окжетпес» Космынин перешел перед началом сезона и провел в КПЛ 12 матчей, в которых получил пять желтых и одну красную карточки. Также на его счету одна игра в Кубке.