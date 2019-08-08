«Окжетпес» отреагировал на интервью бывшего легионера клуба
Кокшетауский «Окжетпес» сделал заявление после интервью белорусского защитника Владислава Космынина.
Кокшетауский «Окжетпес» сделал заявление после интервью белорусского защитника Владислава Космынина.
Ранее Космынин рассказал о причинах своего ухода из клуба и впечатлениях от карьеры в КПЛ.
«ФК “Окжетпес” проясняет ситуацию по поводу недавнего интервью теперь уже
Напомним, что в «Окжетпес» Космынин перешел перед началом сезона и провел в КПЛ 12 матчей, в которых получил пять желтых и одну красную карточки. Также на его счету одна игра в Кубке.
До «Окжетпеса» 29-летний Космынин два сезона выступал за узбекистанский АГМК, который стал первым зарубежным клубом в его карьере. Начинал же карьеру защитник в 2005 году в «Нафтане», а затем на родине играл за «Полоцк», «Волну», «Гранит», «Витебск», «Неман».