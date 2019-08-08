«Ювентус» передумал продавать Дибалу
Туринский «Ювентус» решил сохранить нападающего Пауло Дибалу в составе клуба, сообщает журналист «Би-би-си» Дэвид Орнштейн.
Туринский «Ювентус» решил сохранить нападающего Пауло Дибалу в составе клуба, сообщает журналист «Би-би-си» Дэвид Орнштейн.
В услугах 25-летнего аргентинца был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.