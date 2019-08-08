Трансфер Неймара: «Реал» отдает €120 млн и Модрича

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Одна из главных мелодрам этого футбольного лета подходит к своей развязке. Многострадальный бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар может стать игроком мадридского «Реала». Такие заголовки наряду с переходом в «Барселону» мелькали чуть ли не в каждом спортивном СМИ мира в последние месяцы.

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Да что там в спортивном: яркая и в чем-то даже перенасыщенная жизнь бразильца притягивала к себе домохозяек похлеще бразильских мыльных опер. То он бьет по лицу фаната, проходя мимо него за медалью финалиста Кубка Франции (после поражения от «Ренна»), то его обвиняют в изнасиловании соотечественницы-модели, то его отец берет на себя роль главного ментора для всех молодых футболистов.

Словом, лето Неймар проводит славно. Так же ярко проходит его расставание с «ПСЖ». Футболист всячески демонстрирует, что не хочет больше выступать за клуб катарских шейхов. Не посещает тренировки, отказывается лететь с командой на сборы и выставочные турниры. И отец его, безусловно, подливает масла в огонь. Его громкие, порой не самые адекватные заявления в адрес руководства то парижан, то каталонцев, с одной стороны, подогревают интерес к игроку, с другой — абсолютно точно настраивают болельщиков против самого футболиста.

Все уже привыкли к актерской игре бразильского таланта на поле. Его симуляции на чемпионате мира в России войдут в учебники тех, кто желает выклянчить карточку для соперника. Но Неймар так же хорош в актерстве вне поля. Демонстративные действия в Париже вряд ли добавят несколько миллионов к его стоимости.

7 августа в ряде испанских СМИ появилась интересная новость.

«Реал» предложил за нападающего €120 млн евро и… обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича. По сообщению Sport.es, руководство «сливочных» и лично президент клуба Флорентино Перес уже связались с окружением Неймара. Речь идет о контракте на пять лет. Ставки очень высоки.

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«Реал» находится в стадии перестройки после ухода своей главной звезды — Криштиану Роналду — в «Ювентус» команду лихорадит. Постоянные разговоры об уходе других лидеров, конфликт главного тренера Зинедина Зидана с Гаретом Бэйлом и вот теперь предложение обменять Модрича на истеричного бразильца.

Наибольшую выгоду при этом обмене приобретет, пожалуй, «ПСЖ». Во-первых, он избавится от всем надоевшего бразильского балласта с огромной зарплатой, во-вторых, получит за него €120 млн (покупали его за до сих пор рекордные €222 млн, но наверняка маркетинговый отдел парижан эту разницу уже давно отбил), ну и в-третьих, у него в составе будет действующий лучший игрок планеты. Модрич станет самым возрастным (читай — опытным) игроком в середине поля «ПСЖ», что исключительно позитивно должно сказаться на команде и, в особенности, на молодых игроках.

«Реал» же сильно рискует. Да, безумный талант Неймара — медицинский факт. Его техника, скорость, удар, дриблинг — все это заставляет восхищаться любителей футбола по всему миру. Но факт и в том, что Маргело, как его называют, на родине, любитель поконфликтовать, поссориться с партнерами по команде и даже с руководством клуба.

Главной покупкой мадридцев этим летом стал бельгийский форвард «Челси» Эден Азар. Именно на него Зидан будет делать ставку как на главную ударную силу. Смогут ли ужиться два суперфорварда в линии нападения (и это при живом Кариме Бензема) — вопрос.

А тут еще и вездесущая испанская Marca сообщает, что «Барса» очень активно следит за ситуацией и все еще надеется, что Неймар одумается и выберет столицу Каталонии вместо главного города Испании.

В июле этого года источники, знакомые с развитием трансфера Неймара, сообщали, что руководство сине-гранатовых готово подписать бразильца в случае его публичных извинений. В «Барселоне» не забыли скандал, который устроил нападающий в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от клуба за лояльность, прописанные в контракте и привязанные к определенной дате.