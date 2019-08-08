Оскорбившего Мохамеда Салаха болельщика объявили в розыск

Источник: AP 2019

Неизвестный пользователь Twitter, представившийся поклонником «ирисок», сделал в социальной сети несколько постов расистского характера в адрес игрока «Ливерпуля». На произошедшее оперативно отреагировали представители «Эвертона», которые передали все материалы в полицию.

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«“Эвертон” самым серьезным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли нам личность этого человека», — заявили в клубе.

В прошлом сезоне Салах в составе «Ливерпуля» провел 52 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 результативных передач. «Эвертон» — принципиальный соперник мерсисайдцев, матчи между этими командами имеют статус дерби.