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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Оскорбившего Мохамеда Салаха болельщика объявили в розыск

Британская полиция занялась поиском болельщика «Эвертона», подозреваемого в проявлении расизма в отношении форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Liverpool Echo.

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Источник: AP 2019

Неизвестный пользователь Twitter, представившийся поклонником «ирисок», сделал в социальной сети несколько постов расистского характера в адрес игрока «Ливерпуля». На произошедшее оперативно отреагировали представители «Эвертона», которые передали все материалы в полицию.

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«“Эвертон” самым серьезным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли нам личность этого человека», — заявили в клубе.

В прошлом сезоне Салах в составе «Ливерпуля» провел 52 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 результативных передач. «Эвертон» — принципиальный соперник мерсисайдцев, матчи между этими командами имеют статус дерби.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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