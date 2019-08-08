Финалист Кубка Казахстана подписал бразильского футболиста
Бразильский полузащитник Алекс Бруно стал игроком «Атырау». Об этом объявила
Бразильский полузащитник Алекс Бруно стал игроком «Атырау». Об этом объявила
Срок контракта и другие детали трансфера Бруно не уточняются.
Ранее он выступал на родине за «Лондрину». Также в карьере 25-летнего хавбека были южнокорейские «Сувон» и «Кеннам», молдавский «Зимбру», бразильская «Санта-Рита» и польский «Видзев».
Днем ранее «Атырау» объявил о подписании хорватского защитника Себастьяна Антича. Со всеми трансферами КПЛ в летнее окно можно ознакомиться в «Таблице переходов».
Отметим, что в чемпионате «Атырау» идет десятым, а в Кубке дошел до финала, где его соперником станет «Кайсар».