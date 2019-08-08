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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка Казахстана подписал бразильского футболиста

Бразильский полузащитник Алекс Бруно стал игроком «Атырау». Об этом объявила пресс-служба клуба.

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Срок контракта и другие детали трансфера Бруно не уточняются.

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Ранее он выступал на родине за «Лондрину». Также в карьере 25-летнего хавбека были южнокорейские «Сувон» и «Кеннам», молдавский «Зимбру», бразильская «Санта-Рита» и польский «Видзев».

Днем ранее «Атырау» объявил о подписании хорватского защитника Себастьяна Антича. Со всеми трансферами КПЛ в летнее окно можно ознакомиться в «Таблице переходов».

Отметим, что в чемпионате «Атырау» идет десятым, а в Кубке дошел до финала, где его соперником станет «Кайсар».

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