Финалист Кубка Казахстана подписал бразильского футболиста

Срок контракта и другие детали трансфера Бруно не уточняются.

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Ранее он выступал на родине за «Лондрину». Также в карьере 25-летнего хавбека были южнокорейские «Сувон» и «Кеннам», молдавский «Зимбру», бразильская «Санта-Рита» и польский «Видзев».

Днем ранее «Атырау» объявил о подписании хорватского защитника Себастьяна Антича. Со всеми трансферами КПЛ в летнее окно можно ознакомиться в «Таблице переходов».