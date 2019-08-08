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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Незаменимые. Шесть футболистов, которые сыграли все матчи КПЛ от начала до конца

На этой неделе завершится второй круг чемпионата Казахстана, и на данный момент лишь несколько футболистов провели все игры сезона с первой и до последней минуты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, которые четко ассоциируются с понятием стабильности.

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Все команды чемпионата Казахстана сыграли по 21 матчу, то есть максимально каждый игрок мог провести на поле около 1890 минут. В итоге таковых в списке оказалось лишь шесть человек.

Игорь Шацкий, вратарь, «Шахтер»

Капитан «Шахтера» относительно поздно вышел на игровой пик, но сейчас стремительно развивает карьеру. Карагандинцы одна из самых симпатичных команд сезона, то есть одна из тех, кто не закрывается в своей штрафной. В 21 матче у Шацкого восемь «сухих» игр и 22 пропущенных мяча — вполне нормальные цифры. Кроме того, Игорь стабильно вызывается в сборную Казахстана.

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Ненад Эрич — рекордсмен «Астаны» по количеству матчей в еврокубках

Ненад Эрич, вратарь, «Астана»

Бессменный первый номер столичного клуба проводит, возможно, один из самых неубедительных сезонов в Казахстане. По статистике все выглядит неплохо: восемь игр «на ноль», 18 пропущенных мячей, но было уже несколько моментов в чемпионате, когда Эрич не выручил «Астану». Есть вероятность, что в следующем году 37-летний вратарь ощутит серьезную конкуренцию в лице Дмитрия Непогодова, который этот сезон проводит в аренде в «Ордабасы».

Руслан Валиуллин, защитник, «Тобол»

Один из самых выносливых и работоспособных игроков «Тобола», который закрывает всю левую бровку команды. Валиуллин стабилен, но пока не впечатляет Михала Билека. Подобное решение можно аргументировать тем, что на этой позиции у сборной Казахстана уже есть два равноценных игрока — Гафуржан Суюмбаев из «Кайрата» и Дмитрий Шомко из «Астаны».

Артем Барановский, защитник, «Шахтер»

Удивительно, но украинский защитник из чемпионата Таджикистана быстро и легко вписался в состав «Шахтера» и еще ни разу не дал повода оставить его в запасе. Справедливости ради, особых вариантов на этой позиции у тренера карагандинцев нет. Но это не отменяет того факта, что в паре с другим защитником из Украины Евгением Ткачуком (он пропустил всего один матч в КПЛ), они выглядят достаточно уверенно.

Александр Марочкин — Иван Граф, защитники, «Кайсар»

Хорватско-казахстанский дуэт защитников уже не первый год выступает вместе, но в этом сезоне они поражают постоянством. У «Кайсара» в целом сбитый состав, в котором используются 13−14 игроков. У Графа и Марочкина практически идентичная статистика по многим показателям, включая забитые мячи — по два у каждого.

Отметим, что помимо названных, по 21 матчу, но с заменами, в КПЛ также сыграли защитник Дмитрий Шмидт («Иртыш») и Пабло Фонтанелло («Ордабасы»), полузащитники Патрик Хиди («Иртыш») и Марин Томасов («Астана»), а также нападающие Иван Пешич («Шахтер») и Абат Аймбетов («Актобе»).

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