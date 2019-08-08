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16:40 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Глеб продолжит карьеру в «Ислочи»

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именитый белорусский игрок Александр Глеб продолжит карьеру в футбольном клубе «Ислочь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Александр Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

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За свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).

Александр Глеб — первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов. Случилось это в 2006 году в составе лондонского «Арсенала». Спустя три года в «Барселоне» полузащитник выиграл самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

Старт нынешнего чемпионата 38-летний Глеб провел в БАТЭ, приняв участие в одном поединке за «желто-синих», выйдя на замену. В начале июня хавбек расстался с борисовской командой.

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