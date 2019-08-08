Александр Глеб продолжит карьеру в «Ислочи»

Александр Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

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За свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).

Александр Глеб — первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов. Случилось это в 2006 году в составе лондонского «Арсенала». Спустя три года в «Барселоне» полузащитник выиграл самый престижный европейский клубный футбольный турнир.