«Порту» заявил Касильяса на сезон-2019/20
Вратарь «Порту» Икер Касильяс может возобновить карьеру футболиста, несмотря на проблемы со здоровьем.
Вратарь «Порту» Икер Касильяс может возобновить карьеру футболиста, несмотря на проблемы со здоровьем.
Как сообщается на официальном сайте португальского клуба, 38-летний испанец был включён в заявку команды на предстоящий сезон. При этом ранее Икер заявил, что займёт руководящую должность в «Порту».
Напомним, весной у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.