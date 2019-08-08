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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» объявил о переходе Лукаку из «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перешел в миланский «Интер», сообщается на сайте итальянской команды.

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Источник: AFP 2019

Отмечается, что контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.

«“Интер” — клуб не для всех, поэтому я и здесь», — сказал 26-летний форвард сборной Бельгии. По оценкам СМИ, сумма трансфера футболиста может составить 75−80 миллионов евро.

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Ранее издание Mirror сообщило, что «МЮ» оштрафовал бельгийского форварда на 400 тысяч фунтов стерлингов (около 435,5 тысячи евро) за неявку на тренировочную базу.

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Лукаку перешел в «МЮ» из ливерпульского «Эвертона» в 2017 году, в составе «Юнайтед» он провел 96 матчей и забил 42 гола. Ранее он также защищал цвета английских «Челси» и «Вест Бромвича», бельгийского «Андерлехта», за сборную Бельгии сыграл 81 матч и забил 48 мячей.

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