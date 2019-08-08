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8 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» арендовал у «Бетиса» Ло Чельсо с правом выкупа трансфера

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Тоттенхэм» арендовал у испанского «Бетиса» полузащитника сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2019

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока. По информации СМИ, «Тоттенхэм» сможет полностью выкупить права на 23-летнего футболиста следующим летом за 55 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Ло Чельсо провел 46 матчей за «Бетис», забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он выступал за аргентинский «Росарио» и французский «ПСЖ».

На счету хавбека 19 матчей и два гола в составе сборной Аргентины.

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