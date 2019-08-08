«Тоттенхэм» арендовал у «Бетиса» Ло Чельсо с правом выкупа трансфера

Источник: AFP 2019

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока. По информации СМИ, «Тоттенхэм» сможет полностью выкупить права на 23-летнего футболиста следующим летом за 55 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Ло Чельсо провел 46 матчей за «Бетис», забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он выступал за аргентинский «Росарио» и французский «ПСЖ».