«Тоттенхэм» арендовал у «Бетиса» Ло Чельсо с правом выкупа трансфера
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Тоттенхэм» арендовал у испанского «Бетиса» полузащитника сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Тоттенхэм» арендовал у испанского «Бетиса» полузащитника сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока. По информации СМИ, «Тоттенхэм» сможет полностью выкупить права на 23-летнего футболиста следующим летом за 55 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Ло Чельсо провел 46 матчей за «Бетис», забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он выступал за аргентинский «Росарио» и французский «ПСЖ».
На счету хавбека 19 матчей и два гола в составе сборной Аргентины.