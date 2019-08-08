Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет

Ранее Кэрролл выступал в «Ньюкасле» с 2008 по 2011 год, после чего перешел в «Ливерпуль», с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета «Вест Хэма», который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.