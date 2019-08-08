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21:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Нападающий Энди Кэрролл подписал однолетний контракт с «Ньюкаслом», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Ранее Кэрролл выступал в «Ньюкасле» с 2008 по 2011 год, после чего перешел в «Ливерпуль», с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета «Вест Хэма», который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.

Кэрролл за всю карьеру забил 79 мячей в 302 матчах. В сезоне-2018/19 на счету игрока один гол в 14 встречах за «Вест Хэм».

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