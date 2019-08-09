«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче

Больше всех забил полузащитник Корентин Толиссо, ставший автором четырёх голов. По три мяча в актив записали нападающие Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецка. Полузащитник Ренату Саншеш оформил дубль. По одному мячу в ворота соперника отправили форварды Леон Даяку, Серж Гнабри и Александер Нолленбергер, а также хавбек Сарприт Сингх. Игрок «Роттах-Эгерна» Ларс Дитрих стал автором автогола.