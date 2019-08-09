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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с клубом «Роттах-Эгерн».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 23:0 в пользу действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.

Больше всех забил полузащитник Корентин Толиссо, ставший автором четырёх голов. По три мяча в актив записали нападающие Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецка. Полузащитник Ренату Саншеш оформил дубль. По одному мячу в ворота соперника отправили форварды Леон Даяку, Серж Гнабри и Александер Нолленбергер, а также хавбек Сарприт Сингх. Игрок «Роттах-Эгерна» Ларс Дитрих стал автором автогола.

Напомним, 3 августа «Бавария» потерпела поражение со счётом 0:2 в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией».

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