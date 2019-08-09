Чемпионат Англии по футболу стартует матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем»
ТАСС, 9 августа. Первенство Английской
ТАСС, 9 августа. Первенство Английской
В прошлом сезоне английские клубы прервали испанскую гегемонию в еврокубках. «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Тоттенхэм», а «Челси» стал триумфатором Лиги Европы, победив в лондонском дерби «Арсенал». 14 августа «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в матче за Суперкубок Европы.
Английские клубы с размахом провели летнее трансферное окно. Произошло это благодаря средствам, которые команды получают от контракта с телевидением. Второй сезон действует соглашение АПЛ со спутниковым вещателем Sky и телекомпанией BT, согласно которому лига зарабатывает 5,14 млрд фунтов стерлингов (около $6,6 млрд). В этих условиях даже аутсайдеры могут себе позволить многомиллионные трансферы.
На чемпионство и места в Лиге чемпионов, как и последние несколько сезонов, будут претендовать шесть команд — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», а также лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Именно эти клубы получают наибольшую прибыль от телевидения, что позволяет им тратить крупные суммы на новых игроков.
Ранее «Манчестер Сити» совершал несколько громких приобретений за одно трансферное окно, но сейчас английский гранд перешел к стратегии точечного усиления. Летом состав чемпиона усилили полузащитник испанского «Атлетико» Родри (€70 млн) и крайний защитник итальянского «Ювентуса» Жоау Канселу. «Манчестер Юнайтед» потратил значительно больше своего принципиального соперника — на игрока «Лестера» Харри Магуайра ушло €87 млн, что сделало его самым дорогим защитником в истории. Также оборону укрепил молодой талант из «Кристал Пэлас» Аарон
Приобретений у «Челси» всего два — выкупленный у все того же «Реала» полузащитник Матео Ковачич и хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич.
Очередное непопадание в Лигу чемпионов вынудило владельцев «Арсенала» пойти на внушительные траты. Команда Унаи Эмери получила усиление в лице форварда французского «Лилля» Николя Пепе, арендованного у «Реала» полузащитника Дани Себальоса, защитника французского «Сент-Этьена» Вильяма Салибы и крайнего защитника шотландского «Селтика» Кирана Тирни. Однако самый знаковый переход произошел уже после официального закрытия трансферного окна, когда стало известно, что игроком «Арсенала» будет уже упомянутый Луис.
Сдержанный в последнее время в покупках «Тоттенхэм» существенно потратился на усиление состава. Чтобы повторить успех в Лиге чемпионов и поспорить за место в тройке национального первенства, лондонский клуб усилился полузащитником испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо и хавбеком «Фулхэма» Райаном Сессеньоном, способным закрыть сразу несколько позиций на поле.
Крупные трансферы совершили и другие клубы АПЛ, среди которых выделяется «Эвертон». Вторая команда из Ливерпуля приобрела у «Ювентуса» молодого нападающего Мойзе Кина, полузащитника «Манчестер Сити» Фабиана Делфа и опорного полузащитника немецкого «Майнца»
Новичками
Первый трофей сезона был разыгран в прошлое воскресенье, когда в матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (1:1, 5:4 — по пенальти). В предстоящем сезоне вновь будут разыграны четыре путевки в групповую стадию Лиги чемпионов. В Лиге Европы выступят обладатели Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также команда, занявшая пятое место в турнирной таблице.