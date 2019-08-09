Клубы чемпионата Англии по футболу потратили 1,386 млрд фунтов в летнее трансферное окно
ТАСС, 9 августа. Футбольные клубы Английской
ТАСС, 9 августа. Футбольные клубы Английской
Летнее трансферное окно в Англии завершилось 8 августа. В прошлом году клубы АПЛ потратили 1,303 млрд фунтов, в 2017-м — 1,455 млрд фунтов, что является рекордом для чемпионата.
Самую крупную покупку совершил «Манчестер Юнайтед», приобретя у «Лестера» защитника сборной Англии Гарри Магуайра за 78,30 млн фунтов. Второе место в этом списке занял «Арсенал», который приобрел у французского «Лилля» ивуарийского нападающего Николя Пепе (72 млн фунтов). «Манчестер Сити» стал автором двух из пяти крупнейших приобретений в летний период — ряды клуба пополнили испанский полузащитник Родри (63 млн фунтов, испанский «Атлетико») и португальский защитник Жуан Канселу (58,5 млн фунтов, итальянский «Ювентус»). Замкнул первую пятерку лондонский «Тоттенхэм», который заплатил французскому «Лиону» за полузащитника сборной Франции Танги Ндомбеле 54 млн фунтов.
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На втором месте по прибыли идет «Кристал Пэлас» (39 млн фунтов), на третьей строчке расположился победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» (28,1 млн фунтов). Четвертым клубом, сумевшим сохранить положительный баланс после закрытия летнего трансферного окна в Англии, стал «Лестер» (2 млн фунтов).
Лидерство по тратам принадлежит не выступавшей три сезона в АПЛ бирмингемской «Астон Вилле» (146,3 млн фунтов). Второе место по этому показателю занимает лондонский «Арсенал» (90,5 млн фунтов), третьим стал «Вулверхэмптон» (73,2 млн фунтов). Первый тур АПЛ стартует 9 августа.