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12:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Наполи» готов расстаться с защитником 250 млн фунтов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал вероятность продажи защитника Калиду Кулибали.

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«Сумма отступных за Кулибали составляет £150 млн. Но в Англии, к примеру, заплатили за защитника £85 млн. В Италии я бы дал за него £30−35 млн. Так что, говоря о Калиду, я могу заявить, что оцениваю его в £250 млн. Если учитывать то, за сколько продали того парня», — цитирует Де Лаурентиса ESPN.

В прошлом сезоне Кулибали провел 47 матчей за «Наполи», забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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