«Наполи» готов расстаться с защитником 250 млн фунтов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал вероятность продажи защитника Калиду Кулибали.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал вероятность продажи защитника Калиду Кулибали.
«Сумма отступных за Кулибали составляет £150 млн. Но в Англии, к примеру, заплатили за защитника £85 млн. В Италии я бы дал за него £30−35 млн. Так что, говоря о Калиду, я могу заявить, что оцениваю его в £250 млн. Если учитывать то, за сколько продали того парня», — цитирует Де Лаурентиса ESPN.
В прошлом сезоне Кулибали провел 47 матчей за «Наполи», забил два мяча и отдал две результативные передачи.