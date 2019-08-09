«Наполи» готов расстаться с защитником 250 млн фунтов

«Сумма отступных за Кулибали составляет £150 млн. Но в Англии, к примеру, заплатили за защитника £85 млн. В Италии я бы дал за него £30−35 млн. Так что, говоря о Калиду, я могу заявить, что оцениваю его в £250 млн. Если учитывать то, за сколько продали того парня», — цитирует Де Лаурентиса ESPN.