Роберто Карлос повторил «нарушивший законы физики» гол
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил гол, который он забил со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году. Видео появилось в
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил гол, который он забил со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году. Видео появилось в
После удара бразильца мяч пролетел по дуге и залетел в ворота, которые на этот раз защищал бывший вратарь сборной Португалии Витор Баия.
В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить траекторию полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой,
Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и