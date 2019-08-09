Гол игрока «Кайрата» признан самым красивым в 21-м туре КПЛ

Первое место в голосовании хавбек занял с солидным отрывом. В его активе ровно 82 процента голосов респондентов. Он забил победный мяч в матче с «Иртышом» (2:0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6tZwOuwuGdU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторую позицию поделили голы Ивана Пешича («Шахтер») и Сержа Ньюадзе («Тараз»). Также в топ-5 лучших голов тура числятся мячи Жасулана Молдакараева («Окжетпес») и Руслана Степанюка («Жетысу»).