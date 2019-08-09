Гол игрока «Кайрата» признан самым красивым в 21-м туре КПЛ
Полузащитник «Кайрата» Айбол Абикен стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 21-го тура казахстанской
Полузащитник «Кайрата» Айбол Абикен стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 21-го тура казахстанской
Первое место в голосовании хавбек занял с солидным отрывом. В его активе ровно 82 процента голосов респондентов. Он забил победный мяч в матче с «Иртышом» (2:0).
Вторую позицию поделили голы Ивана Пешича («Шахтер») и Сержа Ньюадзе («Тараз»). Также в топ-5 лучших голов тура числятся мячи Жасулана Молдакараева («Окжетпес») и Руслана Степанюка («Жетысу»).
Турнирную таблицу КПЛ возглавляет «Тобол». В его активе 42 очка. На второй позиции с 41 баллами располагаются «Астана» и «Кайрат».