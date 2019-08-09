«Будет на что посмотреть». 16-й тур подарит два центральных матча в первой лиге Казахстана

Лидирующий с семиочковым отрывом «Алтай» дома примет вторую команду чемпионата — «Каспий». Усть-каменогорцы в этом сезоне потерпели пока одно поражение, не говоря же о надежной игре в обороне, в пассиве которой всего шесть пропущенных мячей. В связи с этим они и будут считаться фаворитами матча. Но не будем забывать, что в таких важных играх может победить любой из соперников. Правда, в четвертом туре стороны остались при своих — 0:0.

При этом актаусцам никак нельзя уступать, поскольку в этом случае они рискуют потерять второе место, ведь ближайшего преследователя «Кызыл-Жар СК» они опережают лишь по лучшим дополнительным показателям.

Между тем «Кызыл-Жар СК» в гостях встретится с занимающим четвертую позицию «Акжайыком». Как известно, обе команды претендуют на повышение в классе. Уральцам предоставляется шанс при помощи родных трибун выиграть и обойти в таблице петропавловцев, от которых отстают всего на два пункта. Одним словом, ожидается игра за шесть очков.

Что касается первого круга, то «Кызыл-Жар СК» дома проиграл «Акжайыку» — 0:1, решающий мяч на 64-й минуте забил Джакомо Мелло.

В других матчах 16-го тура (10 августа) сыграют «Астана М» — «Кыран», «Кайрат-Жастар» — «Экибастуз», «Байконур» — «Шахтер-Булат», «Академия Оңтүстік» — «Махтаарал», «Актобе-Жас» — «Жетысу Б».